Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сообщила, что Ферран Торрес перегрузил мышцы бедра в сборной Испании

«Барселона» сообщила, что Ферран Торрес перегрузил мышцы бедра в сборной Испании
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» сообщила подробности микроповреждения нападающего Феррана Торреса, которое он получил в расположении сборной Испании.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заявила, что Торрес из-за мышечного дискомфорта не вошёл в заявку сборной Испании на матч с Болгарией в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года (14 октября).

«Медицинские обследования подтвердили, что у Феррана Торреса перегрузка мышц задней поверхности бедра левой ноги без сопутствующих травм. Игрок не выведен из состава и будет следовать определённому плану лечения», — говорится в сообщении клуба в соцсети Х.

В матче квалификации ЧМ-2026 с Грузией, который прошёл 11 октября, Ферран Торрес отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24'     2:0 Оярсабаль – 64'    
Материалы по теме
Официально
Ферран Торрес покинул расположение сборной Испании из-за мышечного дискомфорта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android