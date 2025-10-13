«Барселона» сообщила, что Ферран Торрес перегрузил мышцы бедра в сборной Испании

«Барселона» сообщила подробности микроповреждения нападающего Феррана Торреса, которое он получил в расположении сборной Испании.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) заявила, что Торрес из-за мышечного дискомфорта не вошёл в заявку сборной Испании на матч с Болгарией в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года (14 октября).

«Медицинские обследования подтвердили, что у Феррана Торреса перегрузка мышц задней поверхности бедра левой ноги без сопутствующих травм. Игрок не выведен из состава и будет следовать определённому плану лечения», — говорится в сообщении клуба в соцсети Х.

В матче квалификации ЧМ-2026 с Грузией, который прошёл 11 октября, Ферран Торрес отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями.