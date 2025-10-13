«Нас устраивает». В РФС высказались о совмещении постов Валерием Карпиным

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о совмещении постов Валерием Карпиным, который работает главным тренером московского «Динамо» и сборной России по футболу. Бело-голубых российский специалист возглавил этим летом, во главе национальной команды он работает с 2021 года.

«Позиция РФС по совмещению постов Карпиным пока не поменялась. Нас всё устраивает. Но я хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной. Никогда этого не скрывал и всегда об этом говорил. Нам так удобнее, в том числе из-за ежедневного нахождения тренера в офисе и обсуждений каких-то вопросов. Но текущая ситуация для нас вполне приемлемая», — приводит слова Митрофанова Sport24.

В октябрьскую международную паузу сборная России проведёт два матча. Так, 10 октября россияне обыграли Иран со счётом 2:1, а 14 октября встретятся с национальной командой Боливии.