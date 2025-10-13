Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бидон отказался от предложения «Зенита» — источник

Бидон отказался от предложения «Зенита» — источник
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» сделал предложение по 20-летнему центральному полузащитнику «Коринтианса» Брено Бидону. Агенты футболиста отклонили оффер из России, сообщает UOL.

Отмечается, что представители Бидона также отказались рассматривать предложение от одного из арабских клубов.

Ранее сообщалось, что у сине-бело-голубых есть серьёзные конкуренты в борьбе за подписание талантливого бразильца. На игрока также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Наполи» и ПСВ. Нидерландский клуб уже даже предложил за Бидона € 9 млн. Остальные клубы контактируют с руководством «Палмейраса», но предложений пока не сделали.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Бидон провёл 24 матча, забил один гол и отдал один ассист.

Материалы по теме
«Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!» Как юный Педро стал лидером «Зенита»
Эксклюзив
«Деградация РПЛ? Чемпионат России растёт!» Как юный Педро стал лидером «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android