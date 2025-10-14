Скидки
Главная Футбол Новости

Россия – Боливия: где смотреть товарищеский матч по футболу 2025, на каком канале будет трансляция онлайн

Россия — Боливия: где смотреть товарищеский матч по футболу 2025, на каком канале
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Боливии. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
В последних четырёх матчах сборная России одержала три победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, добыли победу над Ираном (2:1), а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

Как прошёл крайний матч?
Live
Сборная России впервые обыграла Иран! Важная победа для команды Карпина
