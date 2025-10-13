Скидки
Миодраг Божович объяснил сенсационные победы сборной Фарерских островов

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о сенсационных результатах сборной Фарерских островов в отборе на ЧМ-2026. В последних трёх турах квалификации Фареры обыграли Гибралтар (1:0), Черногорию (4:0) и Чехию (2:1).

— Три подряд победы Фарер в отборе ЧМ-2026 — чудо?
— Чудеса очень редко случаются. Последние две победы они одержали дома, а там очень сложно играть. Поле в Торсхавне искусственное, погода в это время года тоже неважная. Фарерцы привыкли играть в таких условиях, а гостям тяжело приспособиться. Потом у них организованная команда: порядок в игре, высокая дисциплина. Поэтому меня не удивило ничего. К сожалению, победа над Черногорией оказалась слишком крупной, но хозяева могли и больше четырёх забивать!

— В чём феномен этой маленькой сборной?
— Дисциплина и самоотдача. Команда классно использует стандарты. Вчера вечером чехи их давили, создали достаточно моментов. А Фареры дважды поймали гостей на контратаке — и забили два. Я же говорю, они очень хорошо себя чувствуют дома. Вспомните, даже Хорватия у них там еле-еле выиграла — 1:0, — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

