Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Должны были сразу занять первую строчку». Пятибратов оценил старт «Факела» в Первой лиге

«Должны были сразу занять первую строчку». Пятибратов оценил старт «Факела» в Первой лиге
Российский тренер Дмитрий Пятибратов оценил старт нынешнего сезона в исполнении «Факела» в Лиге Pari. Ранее Пятибратов тренировал воронежскую команду.

«Для меня было удивительно, что «Факел» в последнее время был не столь ярким и испытывал трудности в игре. Результаты были не очень хорошие. Команда сразу должна была занять первую строчку, опережая ближайших преследователей. Сейчас же команда оказалась там, где и должна быть», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, опережая ближайшего преследователя в лице костромского «Спартака» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства воронежцы сыграют с «Ротором» на домашней арене.

