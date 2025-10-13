Алексей Миранчук раскрыл, как часто в сборной России шутят про третьего брата

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как часто в сборной России шутят про их с Антоном Миранчуком третьего брата. Отметим, что Антон выступает за московское «Динамо». Ранее братья вместе играли за «Локомотив».

— Часто ли в сборной шутят про третьего брата?

— Всем ребятам нравится, все подкалывают. Как сбор начался, так и продолжаются шутки, — приводит слова Миранчука ТАСС.

В октябрьскую международную паузу сборная России проведёт два матча. Так, 10 октября россияне обыграли Иран со счётом 2:1, а 14 октября встретятся с национальной командой Боливии. В ноябре Россия сыграет с Чили и Перу.