Божович: какая ситуация в стране, такая и в сборной Сербии. Политика влезает в футбол

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что ситуация в Сербии влияет на национальную сборную страны по футболу. Несколько дней назад сербская команда проиграла Албании со счётом 0:1 в матче отбора на ЧМ-2026.

«Какая ситуация в стране, такая же и в футбольной сборной. У нас сейчас внутри Сербии как будто две страны. Политика сейчас часто вмешивается в дела футбола. Это всё негативно влияет на сборную. У нас в Белграде стадион «Црвены Звезды» вмещает 50 тысяч зрителей. Окей, с учётом закрытия 20 процентов трибун (наказание УЕФА за беспорядки. — Прим. «Чемпионата») собралось бы минимум 40 тысяч человек.

А президент страны принял решение играть с Албанией в Лесковаце, на восьмитысячной арене. Это же совершенно другая атмосфера! Плюс билеты давали только сторонникам президента. Многие из этих людей на футболе никогда не были. Обстановка на стадионе была как в театре! Думаю, это очень повлияло на футболистов. Поддержки болельщиков им не хватило. И поле в Лесковаце было плохое. Так всегда бывает, когда политика влезает в футбол», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.