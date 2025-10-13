Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Божович: какая ситуация в стране, такая и в сборной Сербии. Политика влезает в футбол

Божович: какая ситуация в стране, такая и в сборной Сербии. Политика влезает в футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович заявил, что ситуация в Сербии влияет на национальную сборную страны по футболу. Несколько дней назад сербская команда проиграла Албании со счётом 0:1 в матче отбора на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

«Какая ситуация в стране, такая же и в футбольной сборной. У нас сейчас внутри Сербии как будто две страны. Политика сейчас часто вмешивается в дела футбола. Это всё негативно влияет на сборную. У нас в Белграде стадион «Црвены Звезды» вмещает 50 тысяч зрителей. Окей, с учётом закрытия 20 процентов трибун (наказание УЕФА за беспорядки. — Прим. «Чемпионата») собралось бы минимум 40 тысяч человек.

А президент страны принял решение играть с Албанией в Лесковаце, на восьмитысячной арене. Это же совершенно другая атмосфера! Плюс билеты давали только сторонникам президента. Многие из этих людей на футболе никогда не были. Обстановка на стадионе была как в театре! Думаю, это очень повлияло на футболистов. Поддержки болельщиков им не хватило. И поле в Лесковаце было плохое. Так всегда бывает, когда политика влезает в футбол», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Миодраг Божович объяснил сенсационные победы сборной Фарерских островов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android