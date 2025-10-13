«Такие поражения здесь не прощают». Божович высказался об отставке Стойковича

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович отреагировал на отставку Драгана Стойковича с поста главного тренера сборной Сербии. Специалиста уволили после поражения сербской команды в матче отбора на ЧМ-2026 с Албанией. Сербия проиграла со счётом 0:1.

— Отставка Стойковича — неожиданность?

— Нет. Такие поражения в Сербии никто не прощает.

— Это реакция на 0:1 от Албании или 0:5 от Англии тоже припомнили?

— 0:5 от Англии хотя бы можно немного понять. А вот поражения от более слабой сборной здесь не прощают, — сказал Миодраг Божович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.