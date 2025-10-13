Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такие поражения здесь не прощают». Божович высказался об отставке Стойковича

«Такие поражения здесь не прощают». Божович высказался об отставке Стойковича
Комментарии

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович отреагировал на отставку Драгана Стойковича с поста главного тренера сборной Сербии. Специалиста уволили после поражения сербской команды в матче отбора на ЧМ-2026 с Албанией. Сербия проиграла со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

— Отставка Стойковича — неожиданность?
— Нет. Такие поражения в Сербии никто не прощает.

— Это реакция на 0:1 от Албании или 0:5 от Англии тоже припомнили?
— 0:5 от Англии хотя бы можно немного понять. А вот поражения от более слабой сборной здесь не прощают, — сказал Миодраг Божович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Божович: если Станковича уберут из «Спартака», он будет кандидатом №1 в сборную Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android