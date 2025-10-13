«Такие поражения здесь не прощают». Божович высказался об отставке Стойковича
Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович отреагировал на отставку Драгана Стойковича с поста главного тренера сборной Сербии. Специалиста уволили после поражения сербской команды в матче отбора на ЧМ-2026 с Албанией. Сербия проиграла со счётом 0:1.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'
— Отставка Стойковича — неожиданность?
— Нет. Такие поражения в Сербии никто не прощает.
— Это реакция на 0:1 от Албании или 0:5 от Англии тоже припомнили?
— 0:5 от Англии хотя бы можно немного понять. А вот поражения от более слабой сборной здесь не прощают, — сказал Миодраг Божович в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
