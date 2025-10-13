Скидки
Защитнику «Ювентуса» диагностировали разрыв мениска, он перенесёт операцию

Бразильский защитник «Ювентуса» Бремер порвал мениск левого колена и перенесёт операцию, сообщается на сайте туринского клуба.

«Сегодня утром в Лионе Бремер прошёл медицинскую консультацию у доктора, который диагностировал у него разрыв медиального мениска левого колена. В ближайшие часы игроку предстоит селективная артроскопическая менискэктомия», — говорится в сообщении.

Бремеру 28 лет, в нынешнем сезоне он провёл пять матчей за «Ювентус», сделал две голевые передачи.

В октябре 2024 года Бремер перенёс разрыв крестообразной связки колена, после чего вернулся на поле только в июне 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

