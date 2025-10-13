Скидки
Миодраг Божович объяснил, почему его не приглашают сборные Сербии и Черногории

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович объяснил, почему его не приглашают поработать тренером в сборные Сербии и Черногории.

— Вас на помощь сборные Черногории или Сербии не звали?
— Меня никто не хочет. Черногорцы думают, что я серб, а сербы — что черногорец, ха-ха. Поэтому у меня никогда не будет шанса в сборных Черногории или Сербии, — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее в России специалист работал на тренерском мостике «Динамо», «Локомотива», «Ростова» и ещё четырёх клубов Мир Российской Премьер-Лиги. Также он работал в командах из Сербии, Азербайджана, Ирана и других государств.

