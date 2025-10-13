Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Забивает иногда, и всё — царь». Быстров объяснил, почему критикует Александра Соболева

«Забивает иногда, и всё — царь». Быстров объяснил, почему критикует Александра Соболева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров объяснил, почему зачастую повергает критике нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева. В нынешнем сезоне форвард провёл 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Он не подходит под стиль «Зенита». Его купили — и купили, хорошо. Его ставят и ставят, ставят и ставят. Из-за чего? Место надо заслужить. Да, стал немножко желание показывать, чуть-чуть двигаться. Но этого мало. Он же пришёл не в «Факел» Воронеж, он пришёл в «Зенит» Санкт-Петербург, где нужно каждую минуту доказывать свою состоятельность. Сначала он был недоволен тем, что мало игровой практики, теперь её много, пожалуйста — забивай. Забивает иногда, и всё — царь. Но этого мало. Одну игру забил, три — нет», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После 11 туров РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Лидирует в чемпионате ЦСКА (24).

Материалы по теме
Владимир Быстров: мне противно смотреть на Соболева, «Зенит» так доиграется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android