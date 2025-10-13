Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
Онопко ответил, кто из соперников сборной России его удивил

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко ответил, кто из соперников национальной команды его удивил. Специалист выделил сборную Иордании. Товарищеский матч этих соперников завершился со счётом 0:0. Онопко признался, что не ожидал такой физической и технической подготовки иорданцев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

— Кто из соперников удивил?
— Для меня это Иордания. Эта команда действительно удивила. Я даже не ожидал, что они будут настолько хорошо подготовлены — и технически, и физически, — сказал Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

