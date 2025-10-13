Дмитрий Пятибратов — о «Факеле»: сейчас этой команде и тренер не нужен

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов полагает, что воронежская команда обладает сильнейшим составом в Лиге Pari. По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает первое место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона.

«Если мы возьмём обойму «Факела», у них сильнейший состав в лиге. У них есть опыт борьбы за сохранение прописки, опыт выступления в РПЛ. Это будет нонсенс, если они не выйдут. Этой команде сейчас даже не нужен тренер. Надо просто играть и получать удовольствие. Есть поддержка губернатора, болельщиков.

Команда отличная! Руководители собрали очень хороший состав. Надо отметить работу спортивного блока, Романа Гурамовича Асхабадзе. У меня в РПЛ не было такого состава», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.