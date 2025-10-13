Ташуев: после игры с Ираном ни у кого не повернётся язык сказать плохо о сборной России

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Ирана, победу со счётом 2:1 в котором одержали россияне.

«Матч с Ираном сложился непросто. Не скажешь, что сборная показала фееричный футбол. Но состав, который вышел, отнёсся очень серьёзно. Ребята бились за победу! Раньше болельщики ругали ребят, были неправильные слова. Но сейчас ни у кого не повернётся язык сказать что-то плохое. Да, было трудно. Иран — хорошая команда. Но нашли моменты и реализовали», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.