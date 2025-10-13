Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев: после игры с Ираном ни у кого не повернётся язык сказать плохо о сборной России

Ташуев: после игры с Ираном ни у кого не повернётся язык сказать плохо о сборной России
Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Ирана, победу со счётом 2:1 в котором одержали россияне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Матч с Ираном сложился непросто. Не скажешь, что сборная показала фееричный футбол. Но состав, который вышел, отнёсся очень серьёзно. Ребята бились за победу! Раньше болельщики ругали ребят, были неправильные слова. Но сейчас ни у кого не повернётся язык сказать что-то плохое. Да, было трудно. Иран — хорошая команда. Но нашли моменты и реализовали», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Алексей Миранчук раскрыл, как часто в сборной России шутят про третьего брата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android