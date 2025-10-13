Алексей Миранчук заявил, что матч между сборными США и России станет радостным событием

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что товарищеский матч между сборными США и России станет радостным и эмоциональным событием. Ранее о возможном проведении такой игры сообщал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что идут переговоры о матче сборных России и США. Как вам такая идея?

— Честно, не слежу за такими новостями, так как это всё-таки решается на верхах. Пока у нас нет никакой официальной информации. Если разговаривают по поводу матча, то могу сказать, что это будет такое неожиданное, радостное событие, такой микс эмоций. Посмотрим, какое будет финальное решение, — приводит слова Миранчука ТАСС.

В октябрьскую международную паузу сборная России проведёт два матча. Так, 10 октября россияне обыграли Иран со счётом 2:1, а 14 октября встретятся с национальной командой Боливии. В ноябре Россия сыграет с Чили и Перу.