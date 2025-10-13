Дмитрий Хлестов: в руководстве «Спартака» «шаляй-валяй» — нет никакой строгости

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов критически высказался о работе руководителей московского клуба. Команда, которую возглавляет Деян Станкович, набрала 18 очков после 11 туров и занимает шестое место в таблице Мир РПЛ.

«Спартак» что при Станковиче, что при других тренерах играет всё так же. И находится на пятом месте. Надо спрашивать у тренеров, почему так происходит. Я мало смотрю футбол, и мне тяжело что-либо говорить. Нужно быть хотя бы в команде, чтобы понимать причину этого. Нет такого понятия: команде везёт или нет, один матч сыграли хорошо, а другой — плохо.

Надо постоянно держать планку. Да, бывает спад в одной игре, однако не должно быть так, что через игру, две или три команда выглядит очень плохо. Идёт «шаляй-валяй» в плане тренера и руководства «Спартака» — нет никакой строгости, но всем хорошо», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.