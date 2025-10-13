Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Хлестов: в руководстве «Спартака» «шаляй-валяй» — нет никакой строгости

Дмитрий Хлестов: в руководстве «Спартака» «шаляй-валяй» — нет никакой строгости
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов критически высказался о работе руководителей московского клуба. Команда, которую возглавляет Деян Станкович, набрала 18 очков после 11 туров и занимает шестое место в таблице Мир РПЛ.

«Спартак» что при Станковиче, что при других тренерах играет всё так же. И находится на пятом месте. Надо спрашивать у тренеров, почему так происходит. Я мало смотрю футбол, и мне тяжело что-либо говорить. Нужно быть хотя бы в команде, чтобы понимать причину этого. Нет такого понятия: команде везёт или нет, один матч сыграли хорошо, а другой — плохо.

Надо постоянно держать планку. Да, бывает спад в одной игре, однако не должно быть так, что через игру, две или три команда выглядит очень плохо. Идёт «шаляй-валяй» в плане тренера и руководства «Спартака» — нет никакой строгости, но всем хорошо», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Божович: если Станковича уберут из «Спартака», он будет кандидатом №1 в сборную Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android