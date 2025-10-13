Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук надеется сыграть за сборную России на крупном международном турнире

Алексей Миранчук надеется сыграть за сборную России на крупном международном турнире
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что надеется ещё сыграть за сборную России на большом турнире. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с 2022 года.

— Следите ли вообще за информацией о возможном возвращении России к турнирам?
— Следим, конечно. Другого чего-то не сделаешь сейчас.

— Есть надежда сыграть на большом турнире?
— Какая-то надежда ещё осталась, — приводит слова Миранчука ТАСС.

В октябрьскую международную паузу сборная России проведёт два матча. Так, 10 октября россияне обыграли Иран со счётом 2:1, а 14 октября встретятся с национальной командой Боливии. В ноябре Россия сыграет с Чили и Перу.

Материалы по теме
«Его тяжело описать словами». Алексей Миранчук — о Лионеле Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android