Алексей Миранчук надеется сыграть за сборную России на крупном международном турнире

Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что надеется ещё сыграть за сборную России на большом турнире. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА с 2022 года.

— Следите ли вообще за информацией о возможном возвращении России к турнирам?

— Следим, конечно. Другого чего-то не сделаешь сейчас.

— Есть надежда сыграть на большом турнире?

— Какая-то надежда ещё осталась, — приводит слова Миранчука ТАСС.

В октябрьскую международную паузу сборная России проведёт два матча. Так, 10 октября россияне обыграли Иран со счётом 2:1, а 14 октября встретятся с национальной командой Боливии. В ноябре Россия сыграет с Чили и Перу.