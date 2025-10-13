Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Андрей — легенда, Максим — пока что выскочка». Быстров сравнил Аршавина и Глушенкова

«Андрей — легенда, Максим — пока что выскочка». Быстров сравнил Аршавина и Глушенкова
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров отреагировал на сравнение экс-вингера «Зенита» Андрея Аршавина с крайним нападающим сине-бело-голубых Максимом Глушенковым. Ранее Глушенкова признали лучшим игроком Мир РПЛ по итогам сентября — в трёх матчах чемпионата России Максим забил пять мячей.

«А что тут сравнивать? Нет смысла и близко сравнивать. Аршавин — это легенда. А Глушенков пока что выскочка, который пришёл в «Зенит» и ничего особо не выиграл. Да, он молодец, забивает. Но многие делали хет-трики и покеры, а потом пропадали. Уровень надо доказывать», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

«Зенит» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Материалы по теме
«Забивает иногда, и всё — царь». Быстров объяснил, почему критикует Александра Соболева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android