«Андрей — легенда, Максим — пока что выскочка». Быстров сравнил Аршавина и Глушенкова

Бывший российский футболист Владимир Быстров отреагировал на сравнение экс-вингера «Зенита» Андрея Аршавина с крайним нападающим сине-бело-голубых Максимом Глушенковым. Ранее Глушенкова признали лучшим игроком Мир РПЛ по итогам сентября — в трёх матчах чемпионата России Максим забил пять мячей.

«А что тут сравнивать? Нет смысла и близко сравнивать. Аршавин — это легенда. А Глушенков пока что выскочка, который пришёл в «Зенит» и ничего особо не выиграл. Да, он молодец, забивает. Но многие делали хет-трики и покеры, а потом пропадали. Уровень надо доказывать», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

«Зенит» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.