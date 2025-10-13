Ловчев обозначил проблемную линию в сборной России

Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев поделился мнением о сборной России. Он обозначил проблемную линию в национальной команде — это оборона. Напомним, 10 октября сборная России сыграла с Ираном, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина. Завтра, 14 октября, россияне сразятся с Боливией.

— У нас есть Воробьёв, Батраков, Головин, братья Миранчуки. У нас сейчас только сложности в обороне. Им нужно играть в одном и том же составе, чтобы радовать глаз. К нам потихоньку приезжают сильные сборные. С иранцами мы играли неплохо, но не понравилась игра в защите, — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».