Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев обозначил проблемную линию в сборной России

Ловчев обозначил проблемную линию в сборной России
Комментарии

Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев поделился мнением о сборной России. Он обозначил проблемную линию в национальной команде — это оборона. Напомним, 10 октября сборная России сыграла с Ираном, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина. Завтра, 14 октября, россияне сразятся с Боливией.

— У нас есть Воробьёв, Батраков, Головин, братья Миранчуки. У нас сейчас только сложности в обороне. Им нужно играть в одном и том же составе, чтобы радовать глаз. К нам потихоньку приезжают сильные сборные. С иранцами мы играли неплохо, но не понравилась игра в защите, — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Онопко ответил, кто из соперников сборной России его удивил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android