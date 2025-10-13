Скидки
Ташуев: у «Факела» сохранился бюджет прошлого года — нет удивления от первого места

Ташуев: у «Факела» сохранился бюджет прошлого года — нет удивления от первого места
Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что не удивлён первым местом команды в Лиге Pari по ходу сезона. Команда, которую возглавляет Олег Василенко, набрала 30 очков в 14 матчах.

«Нет никакого удивления от выступления «Факела». По моей информации, у них сохранился бюджет прошлого года. Это заслуга руководства. Состав приемлемый. Они могут конкурировать. У команды есть поступательные движения. Руководитель области поддерживает клуб», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По ходу нынешнего сезона «Факел» объявил об отставке Игоря Шалимова, которого сменил Василенко.

