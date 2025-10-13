Аленичев раскрыл, как «Зенит» может лишить «Спартак» статуса народной команды

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что красно-белые лишатся статуса народной команды, если санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом России восемь раз за 10 лет. Отметим, что за последние семь сезонов Мир РПЛ сине-бело-голубые выигрывали внутреннее первенство шесть раз. Только в сезоне-2024/2025 гегемония «Зенита» была прервана «Краснодаром», который впервые в своей истории стал чемпионом.

— Может ли «Спартак» потерять статус народной команды из-за не самых удачных результатов в последнее время и малого количества воспитанников в составе?

— Смотрите, если «Зенит» станет чемпионом восемь раз за 10 лет, то, конечно, «Спартак» потеряет статус народной команды. Но мне, честно говоря, очень не хотелось бы, чтобы такое произошло, — приводит слова Аленичева Legalbet.

После 11 туров РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — шестой (18).