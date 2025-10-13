Владимир Быстров порекомендовал «Спартаку» сменить Станковича на экс-тренера «Зенита»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров порекомендовал «Спартаку» заменить Деяна Станковича на Лучано Спаллетти, который ранее трудился во главе «Зенита». Отметим, что сам Быстров выступал и за сине-бело-голубых, и за «Спартак». Станкович работает главным тренером «Спартака» с лета 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

«Просто не понимаю, кого сейчас можно поставить. Нужно брать тренера не ноунейма, а хорошего, который умеет выигрывать чемпионства. Вот Спаллетти, по-моему, свободен сейчас. Пожалуйста, берите его. С ним 100% будете бороться за чемпионство. Зачем придумывать? Неустойки эти платить. Раз вложились — и всё. Знаете, что три года команда с этим же составом борется за чемпионство. Спаллетти в тысячу раз больше выжмет из «Спартака» с этими же футболистами, чем Станкович. Станкович заслужил отставку. Что такого он сделал в нашем чемпионате? Да, он сделал игру, потом она пропала. Ему напокупали футболистов, он не знает, что с ними делать», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Последним местом работы 66-летнего Спаллетти остаётся сборная Италии, которую он покинул летом этого года.