«ПСЖ» нацелился на нападающего мадридского «Реала» — Sport.es

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может быть арендован другой командой грядущей зимой. Одним из клубов, заинтересованных в футболисте, является «ПСЖ», который хотел приобрести его ещё до перехода в стан «сливочных». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Королевский клуб» не хочет отпускать 19-летнего форварда во французский гранд.

Подчёркивается, что в услугах Эндрика также заинтересованы «Ювентус», «Реал Сосьедад» и «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне бразилец не принял участия ни в одном матче за «Реал». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

