Сакки — о Зидане: почему бы не представить его на тренерском мостике «Ювентуса»?

Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался по поводу будущей тренерской деятельности Зинедина Зидана.

«Интересно, почему тренер, создавший такую прекрасную команду, не работает. Я знаю, что он хочет тренировать сборную Франции, и это понятно. Он был героем для своей страны как игрок, он привёл её к званию чемпиона мира, а затем и Европы. Однако он был великим игроком «Ювентуса», он стал чемпионом в футболке этой команды, у него был великий учитель Марчелло Липпи, он учился у него, следовал его советам, так почему бы не представить его на тренерском мостике «Ювентуса», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала» в 2021 году и с тех пор не занимался тренерской деятельностью. В качестве тренера француз трижды выигрывал Лигу чемпионов с мадридским клубом.