Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» может купить защитника «Барселоны» грядущим летом — Football Insider

«Челси» может купить защитника «Барселоны» грядущим летом — Football Insider
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо. Лондонский клуб может попытаться приобрести 26-летнего футболиста грядущим летом. Маловероятно, что «синие» предпримут усилия с целью купить уругвайца зимой. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, сине-гранатовые могут быть вынуждены продать Араухо ввиду финансового положения клуба. Однако это будет зависеть от экономического состояния «блауграны» к лету 2026 года.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Мареска рассказал, как клубный чемпионат мира повлиял на команду

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android