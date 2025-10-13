«Челси» может купить защитника «Барселоны» грядущим летом — Football Insider

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо. Лондонский клуб может попытаться приобрести 26-летнего футболиста грядущим летом. Маловероятно, что «синие» предпримут усилия с целью купить уругвайца зимой. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, сине-гранатовые могут быть вынуждены продать Араухо ввиду финансового положения клуба. Однако это будет зависеть от экономического состояния «блауграны» к лету 2026 года.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

