Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич: высоко оцениваю работу Талалаева как в этом сезоне, так и в прошлом

Игнашевич: высоко оцениваю работу Талалаева как в этом сезоне, так и в прошлом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Балтики» и «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил работу Андрея Талалаева, возглавляющего балтийцев. Ранее сообщалось, что на тренировках под руководством Талалаева команда занималась тайским боксом, катанием на коньках и плаванием для общего укрепления корпуса туловища.

«Я не слышал деталей, о которых вы говорите. Высоко оцениваю работу Талалаева как в этом сезоне, так и в прошлом. Они с запасом выиграли тяжёлую Первую лигу. Сейчас с удовольствием смотрю за их матчами, потому что у них много интересных, любопытных для меня деталей. В частности, прессинг, который они используют по ходу игры, — некая отсылка к Гасперини в «Аталанте». Так что это любопытно», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

На данный момент «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
«Балтика» пригласила на просмотр футболиста медийной команды «Матч ТВ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android