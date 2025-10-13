Игнашевич: высоко оцениваю работу Талалаева как в этом сезоне, так и в прошлом

Бывший главный тренер «Балтики» и «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил работу Андрея Талалаева, возглавляющего балтийцев. Ранее сообщалось, что на тренировках под руководством Талалаева команда занималась тайским боксом, катанием на коньках и плаванием для общего укрепления корпуса туловища.

«Я не слышал деталей, о которых вы говорите. Высоко оцениваю работу Талалаева как в этом сезоне, так и в прошлом. Они с запасом выиграли тяжёлую Первую лигу. Сейчас с удовольствием смотрю за их матчами, потому что у них много интересных, любопытных для меня деталей. В частности, прессинг, который они используют по ходу игры, — некая отсылка к Гасперини в «Аталанте». Так что это любопытно», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

На данный момент «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.