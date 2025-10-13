Рашфорд: долгое время я находился в нестабильной среде, мне нужно стать сконцентрированнее

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, арендованный у «Манчестер Юнайтед», рассказал, что ему необходимо привнести в свою игру после перехода в каталонский клуб.

«Я чувствую, что очень, очень долго находился в нестабильной среде. Поэтому теперь быть сконцентрированным довольно сложно. Думаю, что концентрация — то, что мне нужно привнести в свою игру. Я собираюсь сделать это.

Чтобы добиваться стабильных результатов в любом деле – не только в спорте – нужна постоянная основа и в жизни, и в тренировках. А в моей карьере было слишком много перемен», — приводит слова Рашфорда ITV.

В составе «Барселоны» англичанин принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

