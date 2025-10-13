Холанд покинул расположение сборной Норвегии
25-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик в матче против Израиля в отборе чемпионата мира — 2026, был отпущен из расположения сборной Норвегии, сообщает федерация футбола Норвегии.
«Игроки с особенно плотным графиком матчей покидают расположение сборной: Александр Сёрлот, Юлиан Рюэрсон, Эрлинг Холанд и Фредрик Бьёркан. Феликс Хорн Мюре покидает команду из-за боли в лодыжке», — сообщается на официальном сайте федерации.
Сборная Норвегии 11 октября одержала победу в игре с командой Израиля (5:0). Во вторник 14 октября команда проведет товарищеский матч с Новой Зеландией.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Норвегия
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
