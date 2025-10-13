Холанд покинул расположение сборной Норвегии

25-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик в матче против Израиля в отборе чемпионата мира — 2026, был отпущен из расположения сборной Норвегии, сообщает федерация футбола Норвегии.

«Игроки с особенно плотным графиком матчей покидают расположение сборной: Александр Сёрлот, Юлиан Рюэрсон, Эрлинг Холанд и Фредрик Бьёркан. Феликс Хорн Мюре покидает команду из-за боли в лодыжке», — сообщается на официальном сайте федерации.

Сборная Норвегии 11 октября одержала победу в игре с командой Израиля (5:0). Во вторник 14 октября команда проведет товарищеский матч с Новой Зеландией.