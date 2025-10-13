Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд покинул расположение сборной Норвегии

Холанд покинул расположение сборной Норвегии
Комментарии

25-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик в матче против Израиля в отборе чемпионата мира — 2026, был отпущен из расположения сборной Норвегии, сообщает федерация футбола Норвегии.

«Игроки с особенно плотным графиком матчей покидают расположение сборной: Александр Сёрлот, Юлиан Рюэрсон, Эрлинг Холанд и Фредрик Бьёркан. Феликс Хорн Мюре покидает команду из-за боли в лодыжке», — сообщается на официальном сайте федерации.

Сборная Норвегии 11 октября одержала победу в игре с командой Израиля (5:0). Во вторник 14 октября команда проведет товарищеский матч с Новой Зеландией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Норвегия
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Эрлинг Холанд высказался о своих 50 голах в 46 матчах за сборную Норвегии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android