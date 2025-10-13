Скидки
Мусиала — о своём возвращении после травмы: не хочу загадывать точную дату

Мусиала — о своём возвращении после травмы: не хочу загадывать точную дату
22-летний немецкий атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался по поводу сроков своего возвращения на футбольное поле после травмы.

«Я не тороплюсь, не хочу загадывать точную дату. Но, учитывая достигнутый прогресс, я бы сказал: я хочу продолжить играть за «Баварию» в официальных матчах в 2025 году. Эта цель теперь кажется всё более достижимой», — приводит слова футболиста Abendzeitung.

В последние сезоны Мусиала часто страдал от травм. Футболист, считающийся одним из самых талантливых игроков своего поколения, получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки во встрече клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2), после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

