Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» хочет включить вингера «Палмейраса» в сделку по продаже Жерсона — Андраде

«Зенит» хочет включить вингера «Палмейраса» в сделку по продаже Жерсона — Андраде
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» сообщил посредникам, что в случае наличия желания у «Палмейраса» приобрести полузащитника сине-бело-голубых Жерсона санкт-петербургский клуб хотел бы включить в переговорный процесс 19-летнего нападающего бразильской команды Рикельме Филлипи. Об этом сообщает бразильский ESPN со ссылкой на журналиста Бруно Андраде.

По информации источника, «Зенит» хочет выручить с потенциальной продажи 28-летнего футболиста не менее € 25 млн, которые российский клуб заплатил за трансфер Жерсона из «Фламенго» минувшим летом.

Филлипи принял участие в 35 матчах во всех турнирах в 2025 году, в которых он отметился 20 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года.

Материалы по теме
«Зенит» хочет расстаться с Жерсоном, которого купил летом за € 25 млн — Хорхе Никола

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android