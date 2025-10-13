«Зенит» хочет включить вингера «Палмейраса» в сделку по продаже Жерсона — Андраде

«Зенит» сообщил посредникам, что в случае наличия желания у «Палмейраса» приобрести полузащитника сине-бело-голубых Жерсона санкт-петербургский клуб хотел бы включить в переговорный процесс 19-летнего нападающего бразильской команды Рикельме Филлипи. Об этом сообщает бразильский ESPN со ссылкой на журналиста Бруно Андраде.

По информации источника, «Зенит» хочет выручить с потенциальной продажи 28-летнего футболиста не менее € 25 млн, которые российский клуб заплатил за трансфер Жерсона из «Фламенго» минувшим летом.

Филлипи принял участие в 35 матчах во всех турнирах в 2025 году, в которых он отметился 20 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: