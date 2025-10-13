«Айнтрахт» планирует усилиться защитником «Интера» — Bild

Франкфуртский «Айнтрахт» работает над трансфером защитника миланского «Интера» Янна Биссека. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, «орлы» хотят видеть этого игрока у себя уже в январе. Обсуждение возможной сделки уже велось летом, зимой переговоры продолжатся.

Янн Биссек является воспитанником «Кёльна», ранее он также выступал за немецкий «Хольштайн», нидерландскую «Роду», португальскую «Виторию Гимарайнш» и датский «Орхус». За «нерадзурри» футболист играет с 2023 года. К этому моменту он провёл за миланцев в общей сложности 69 матчей, забил пять голов и отдал пять голевых передач. Трансферная стоимость игрока составляет € 35 млн.