«Зенит» может заплатить € 12-15 млн за нападающего «Палмейраса» — Андраде

«Зенит» заинтересован в 19-летнем нападающем «Палмейраса» Рикельме Филлипи и уже начал переговоры о возможном переходе футболиста за сумму в € 12-15 млн. Об этом сообщает аккаунт Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Бруно Андраде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые рассматривают трансфер Филлипи в качестве части сделки по продаже полузащитника Жерсона в «Палмейрас». Подчёркивается, что санкт-петербургский клуб хочет выручить как минимум € 25 млн с потенциального трансфера 28-летнего игрока в бразильский клуб. В случае если команда из Сан-Паулу согласится включить Филлипи в эту сделку, то «Зенит» может снизить цену на Жерсона.

Филлипи принял участие в 35 матчах во всех турнирах в 2025 году, в которых он отметился 20 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года.

