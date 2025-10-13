Каннаваро потерпел первое поражение во главе сборной Узбекистана
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро потерпел первое поражение со своей командой. Сегодня, 13 октября, Узбекистан уступил в товарищеской игре Уругваю Марсело Бьелсы.
Игра состоялась на стадионе «Букит Джалил» (Куала-Лумпур, Малайзия). В качестве главного арбитра встречи выступил Мухаммад Камарузаман из Малайзии. Уругвай одержал победу со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились Факундо Торрес, Хуан Санабрия (за Уругвай) и Русланбек Джиянов (Узбекистан). В составе южноамериканцев весь матч отыграл московский динамовец Николас Маричаль.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
13 октября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 1
Узбекистан
1:0 Торрес – 51' 2:0 Санабрия – 60' 2:1 Джиянов – 82'
Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана 6 октября. В дебютной игре при Каннаваро Узбекистан взял верх над Кувейтом (2:0).
