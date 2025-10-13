Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каннаваро потерпел первое поражение во главе сборной Узбекистана

Каннаваро потерпел первое поражение во главе сборной Узбекистана
Комментарии

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро потерпел первое поражение со своей командой. Сегодня, 13 октября, Узбекистан уступил в товарищеской игре Уругваю Марсело Бьелсы.

Игра состоялась на стадионе «Букит Джалил» (Куала-Лумпур, Малайзия). В качестве главного арбитра встречи выступил Мухаммад Камарузаман из Малайзии. Уругвай одержал победу со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились Факундо Торрес, Хуан Санабрия (за Уругвай) и Русланбек Джиянов (Узбекистан). В составе южноамериканцев весь матч отыграл московский динамовец Николас Маричаль.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
13 октября 2025, понедельник. 15:45 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 1
Узбекистан
1:0 Торрес – 51'     2:0 Санабрия – 60'     2:1 Джиянов – 82'    

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана 6 октября. В дебютной игре при Каннаваро Узбекистан взял верх над Кувейтом (2:0).

Материалы по теме
Сборная Узбекистана победила Кувейт в дебютном матче Каннаваро в качестве тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android