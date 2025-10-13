Скидки
Жером Боатенг планирует пройти тренерскую стажировку в «Баварии»

Комментарии

Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Жером Боатенг сообщил, что хотел бы пройти тренерскую стажировку на базе мюнхенского клуба.

«Я успешно прошёл тренерский курс и сдал экзамен на категорию B. До января хочу пройти несколько стажировок, я уже общался с Компани. Я могу пройти стажировку в «Баварии», очень жду этого. Нужно лишь подобрать подходящее время», — приводит слова Боатенга Bild.

В течение карьеры Боатенг выступал в составе «Герты», «Гамбурга», «Манчестер Сити», «Баварии», Лиона», «Салернитаны». Последним клубом немецкого футболиста стал австрийский ЛАСК, который он покинул минувшим летом.

