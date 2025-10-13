«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ромы» Коне

«ПСЖ» может заключить контракт с 24-летним полузащитником «Ромы» и сборной Франции Ману Коне. Французский клуб готов заплатить € 60 млн, сообщает Corriere dello Sport.

Коне перешёл в «Рому» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2024 года за € 20 млн. В этом сезоне он сыграл все матчи чемпионата, помогая «Роме» бороться за попадание в четвёрку лучших. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 50 млн.

Дидье Дешам не включил Коне в основной состав сборной Франции на встречу с Азербайджаном (10 октября), но ожидается, что игрок выйдет на поле в матче с Исландией 13 октября.