Алексей Миранчук высказался о разнице между РПЛ и МЛС

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук поделился мнением о разнице между Мир Российской Премьер-Лигой (РПЛ) и Высшей лигой футбола (МЛС).

«Не слышал того, чтобы кто-то туда пытался поехать из наших. Если быть честным, то прямиком отсюда в США будет тяжело уехать в нынешней ситуации. МЛС — другой чемпионат, другой режим турнира, всё по-разному, команды не вылетают. Много нюансов и моментов, которых у нас нет. Очень сильно отличается», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Российский полузащитник перешёл в американский клуб из «Аталанты» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В России Миранчук с 2013 по 2020 год играл за «Локомотив».

Материалы по теме Алексей Миранчук надеется сыграть за сборную России на крупном международном турнире

Российские футболисты за рубежом: