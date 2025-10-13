Скидки
Главная Футбол Новости

Глушенков ответил, считает ли Карпина «строгим батей» или «своим в доску»

Нападающий сборной России и «Зенита» Максим Глушенков ответил, считает он главного тренера национальной команды Валерия Карпина «строгим батей» или «своим в доску».

«Второй вариант. Он со всеми на одной волне. Он и весёлый, и строгий. Всё в меру», — приводит слова Глушенкова «РИА Новости Спорт».

Карпин занимает должность главного тренера сборной России с 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда провела 27 матчей во всех турнирах, в которых 19 раз победила, семь раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

За сборную России Глушенков сыграл шесть встреч, в которых забил три гола.

Как сборная России играет при Карпине:

