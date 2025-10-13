Главный тренер сборной Боливии высказался о составе команды перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас дал комментарий касательно состава своей команды перед товарищеской игрой со сборной России.

«У нас четыре игрока из основного состава отсутствуют. Но у нас такой матч, когда предоставляется возможность выпустить игроков, которые давно не играли. Для них это возможность встретиться с сильной сборной», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Контрольный матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.