Гравенберх пройдёт обследование после травмы в матче за сборную Нидерландов
23-летний полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх пройдёт обследование после получения лёгкой травмы подколенного сухожилия, сообщает The Athletic.
Игрок был заменён в перерыве матча отбора чемпионата мира — 2026, в котором сборная Нидерландов встречалась с командой Финляндии и одержала победу со счётом 4:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Финляндия
1:0 Мален – 8' 2:0 ван Дейк – 17' 3:0 Депай – 38' 4:0 Гакпо – 84'
«Райан дал понять, что испытывает небольшой дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы, конечно же, не стали рисковать», — сказал главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман на послематчевой пресс-конференции.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми встречах «Ливерпуля» во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
