Гравенберх пройдёт обследование после травмы в матче за сборную Нидерландов

23-летний полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх пройдёт обследование после получения лёгкой травмы подколенного сухожилия, сообщает The Athletic.

Игрок был заменён в перерыве матча отбора чемпионата мира — 2026, в котором сборная Нидерландов встречалась с командой Финляндии и одержала победу со счётом 4:0.

«Райан дал понять, что испытывает небольшой дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы, конечно же, не стали рисковать», — сказал главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман на послематчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми встречах «Ливерпуля» во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.