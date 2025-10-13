Главный тренер сборной Боливии рассказал о реакции команды на погоду в Москве

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас рассказал о реакции команды на погоду в Москве. Во вторник, 14 октября, Боливия сыграет с Россией в товарищеском матче.

«У нас в стране очень разнообразный климат. У Роберто в регионе, например, +21 градус, но там, где мы тренируемся, достаточно холодно. Мы привыкли к таким климатическим условиям. Результаты игры будут хорошими, а погода на нас никак не повлияет», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

