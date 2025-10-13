Главный тренер сборной Боливии: Москва — невероятный город, счастливы быть здесь

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас поделился эмоциями от приезда в Москву. Во вторник, 14 октября, боливийская национальная команда сыграет с Россией в товарищеском матче. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Мы рады быть в России. Надо сказать, что мы были удивлены стадионом и условиями, которые нам предоставили. Вчера тренировались на стадионе «Локомотива». Москва — невероятный город. Счастливы быть здесь. Ещё ничего не посетили, но надеюсь, что увидим Красную площадь после матча.

Надеюсь, встреча получится хорошей. Знаем, что сборная России – сильная и мощная команда. С нетерпением ждём этого матча», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

