Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной Боливии: Москва — невероятный город, счастливы быть здесь

Главный тренер сборной Боливии: Москва — невероятный город, счастливы быть здесь
Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас поделился эмоциями от приезда в Москву. Во вторник, 14 октября, боливийская национальная команда сыграет с Россией в товарищеском матче. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Мы рады быть в России. Надо сказать, что мы были удивлены стадионом и условиями, которые нам предоставили. Вчера тренировались на стадионе «Локомотива». Москва — невероятный город. Счастливы быть здесь. Ещё ничего не посетили, но надеюсь, что увидим Красную площадь после матча.

Надеюсь, встреча получится хорошей. Знаем, что сборная России – сильная и мощная команда. С нетерпением ждём этого матча», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Главный тренер сборной Боливии высказался о составе команды перед матчем с Россией

Как сборная России играет при Карпине:

