Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Боливии Фернандес: в России замечательные условия для футболистов

Игрок сборной Боливии Фернандес: в России замечательные условия для футболистов
Комментарии

Защитник сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес высоко отозвался о футбольной инфраструктуре России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже говорил несколько раз, что в России замечательные условия для тренировок, футболистов. Нам предоставили лучшие условия, чтобы тренироваться. Я немного знаю Москву. Надеюсь, у нас останется время и я смогу показать ваш город своим коллегам», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Контрольный матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Материалы по теме
«Решение есть, и оно прямо под носом». В УЕФА задумали революцию из-за кризиса игр сборных
«Решение есть, и оно прямо под носом». В УЕФА задумали революцию из-за кризиса игр сборных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android