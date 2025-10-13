Игрок сборной Боливии Фернандес: в России замечательные условия для футболистов

Защитник сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес высоко отозвался о футбольной инфраструктуре России.

«Я уже говорил несколько раз, что в России замечательные условия для тренировок, футболистов. Нам предоставили лучшие условия, чтобы тренироваться. Я немного знаю Москву. Надеюсь, у нас останется время и я смогу показать ваш город своим коллегам», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Контрольный матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.