Москера может поменять сборную Испании на сборную Колумбии

21-летний защитник лондонского «Арсенала» Кристьян Москера, выступающий за сборную Испании, в ближайшие месяцы может сменить сборную и начать выступление за Колумбию, сообщает AS.

Москера, родившийся в Аликанте, выступал за все юниорские и молодёжные сборные Испании, а также нацелился на вызов в основную сборную в преддверии чемпионата мира следующим летом. Но если этого не произойдёт, есть вероятность, что он никогда не будет играть за «Ла Роха».

Колумбийская федерация футбола надеется убедить Москеру перейти в стан своей национальной команды, и, чтобы это сделать, они пообещали ему место в сборной на чемпионате мира 2026 года.

В 2023 году Колумбия уже пыталась убедить Москеру покинуть сборную Испании, но тогда его убедили остаться в составе сборной. Испанская федерация футбола высоко ценит его, о чём свидетельствует тот факт, что он является капитаном сборной Испании до 21 года. Однако сейчас вероятность того, что футболист сменит паспорт, возрастает, если учитывать, что на кону участие в чемпионате мира.