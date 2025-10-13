Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
21:45 Мск
«Он был вторым после Месси». Тренер сборной Боливии охарактеризовал полузащитника Мигелито

«Он был вторым после Месси». Тренер сборной Боливии охарактеризовал полузащитника Мигелито
Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас поделился мнением о 21-летнем полузащитнике национальной команды Мигелито, выступающем в составе «Америки». Во вторник, 14 октября, Боливия сыграет с Россией в товарищеском матче. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надо отметить, что он является примером, лидером. Ему нет равных в атаке. В Южной Америке он был вторым после Месси, что говорит само за себя. Но он играет во второй лиге, его заменили на Неймара. Мигелито готов играть в Премьер-лиге», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

