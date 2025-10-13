«Он был вторым после Месси». Тренер сборной Боливии охарактеризовал полузащитника Мигелито

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас поделился мнением о 21-летнем полузащитнике национальной команды Мигелито, выступающем в составе «Америки». Во вторник, 14 октября, Боливия сыграет с Россией в товарищеском матче. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Надо отметить, что он является примером, лидером. Ему нет равных в атаке. В Южной Америке он был вторым после Месси, что говорит само за себя. Но он играет во второй лиге, его заменили на Неймара. Мигелито готов играть в Премьер-лиге», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

