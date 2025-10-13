Тренер Боливии Вильегас считает, что команде есть что противопоставить сборной России

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас заявил, что его команда может доставить неприятности сборной России в товарищеской встрече.

«Мы изучили очень внимательно стиль игры сборной России. У нас есть возможность что-то противопоставить активной игре в атаке. Знаем, что эта сборная показывает себя уверенно. Тем более выступает на своём поле. Мы готовы к тому, чтобы играть против них. Есть разные варианты. Надо отметить, что последний раз Боливия играла с Россией 32 года назад. Мы считаем, что сможем что-то противопоставить.

У нас есть план, как мы будем играть с Россией. Надо сыграть хорошо. Надеемся, что все получится и будет положительный результат. Россия не уступала последние 16 матчей, но надеемся на хорошую игру. Матч может улучшить наш рейтинг ФИФА или, наоборот, ухудшить», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Контрольный матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.