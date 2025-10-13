Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Тренер Боливии Вильегас считает, что команде есть что противопоставить сборной России

Тренер Боливии Вильегас считает, что команде есть что противопоставить сборной России
Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас заявил, что его команда может доставить неприятности сборной России в товарищеской встрече.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Мы изучили очень внимательно стиль игры сборной России. У нас есть возможность что-то противопоставить активной игре в атаке. Знаем, что эта сборная показывает себя уверенно. Тем более выступает на своём поле. Мы готовы к тому, чтобы играть против них. Есть разные варианты. Надо отметить, что последний раз Боливия играла с Россией 32 года назад. Мы считаем, что сможем что-то противопоставить.

У нас есть план, как мы будем играть с Россией. Надо сыграть хорошо. Надеемся, что все получится и будет положительный результат. Россия не уступала последние 16 матчей, но надеемся на хорошую игру. Матч может улучшить наш рейтинг ФИФА или, наоборот, ухудшить», — передаёт слова Вильегаса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Контрольный матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

