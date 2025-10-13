Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сафонов и Бакаев пропускают предыгровую тренировку сборной России перед матчем с Боливией

Вратарь Матвей Сафонов и нападающий Зелимхан Бакаев пропускают предыгровую тренировку сборной России перед товарищеской встречей с Боливией, которая состоится во вторник, 14 октября. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

На текущий момент Боливия занимает 77-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия находится на 33-й строчке. 10 октября боливийская национальная команда победила Иорданию в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Робсон Матеус.

