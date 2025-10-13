Игорь Дивеев тренируется в общей группе сборной России перед матчем с Боливией

26-летний центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев готовится сыграть в товарищеском матче со сборной Боливии, который состоится 14 октября в Москве, на стадионе «ВТБ Арена». Дивеев тренируется в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

До этого он занимался индивидуально и не принял участие в матче с Ираном, в котором команда Валерия Карпина одержала победу со счётом 2:1. Забитыми мячами в той игре отметились Дмитрий Воробёв, Алексей Батраков (Россия) и Амирхоссеин Хоссеинзаде (Иран).

В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах за ЦСКА в чемпионате России и в одном матче кубка России. На его счету два забитых мяча.