Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны»: Флик — гладиатор, он выглядит точь-в-точь как Рассел Кроу

Аудио-версия:
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик похож на австралийского актёра Рассела Кроу, сыгравшего главную роль в фильме «Гладиатор», награждённый пятью премиями «Оскар».

«Флик — гладиатор, он выглядит точь-в-точь как Рассел Кроу. Он стал отличной находкой для нас, и он абсолютно лучший тренер. С ним действительно легко ладить. Флик — чуткий человек во всём.

Но также очень требовательный. Вы не можете заставить его изменить планы. В этом смысле он настоящий немец, но в то же время, как я уже сказал, эмпатичен в общении с людьми. Мне действительно комфортно работать с ним, и я действительно рад, что он является тренером «Барсы», — приводит слова Лапорты ESPN со ссылкой на 3Cat.

