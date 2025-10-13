Анчелотти оценил шансы Неймара на участие на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что рассчитывает на нападающего «Сантоса» Неймара, если тот будет находиться в оптимальной форме.

«Когда Неймар в форме, его уровень позволяет ему играть за любую сборную и клуб на планете. Состав на мартовский сбор может быть практически таким же, как и на чемпионат мира. Мы хотим посмотреть, как впишутся некоторые игроки, но идея в том, чтобы состав команды формировался исходя из этого», — приводит слова Анчелотти Marca.

В рамках октябрьского сбора национальная команда Бразилии 10 октября разгромила сборную Южной Кореи со счётом 5:0, 14 октября «селесао» встретятся с командой Японии.